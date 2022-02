Assonautica Latina | a bordo della ‘Brilla e Billy’ per ricordare Lucio Dalla

(Di giovedì 24 febbraio 2022) A ormai dieci anniscomparsa didiha organizzato un evento per celebrare il 79° compleanno del cantautore bolognese. Il tutto avrà luogo sullae Billy‘, la sua ultima barca, la quale è attualmente ormeggiata al porto di Formia, nel Golfo di Gaeta, luogo molto caro asua ultima barca Lae Billy‘ è una piccola barca di 23 metri, interamente costruita in legno dal cantiere Azzurro di Fano: il suo nome deriva dai nomi dei due labrador di. Al suo interno, l’imbarcazione dispone di tre cabine, di cui una matrimoniale e una VIP; infine, può vantare numerose ...

