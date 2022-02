Ucraina, Putin: “Kiev dovrebbe abbandonare le sue ambizioni di adesione alla Nato” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) MOSCA – “La migliore soluzione a questo problema sarebbe, per i nostri colleghi dei paesi occidentali per non perdere la cosiddetta faccia, se le attuali autorita’ di Kiev si rifiutassero di aderire alla Nato e, essenzialmente, mantenessero la neutralità”. Cosi’ il presidente russo Vladimir Putin (foto) sulla crisi in Ucraina, dopo che il SeNato russo ha approvato l’uso di militari all’estero. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 23 febbraio 2022) MOSCA – “La migliore soluzione a questo problema sarebbe, per i nostri colleghi dei paesi occidentali per non perdere la cosiddetta faccia, se le attuali autorita’ disi rifiutassero di aderiree, essenzialmente, mantenessero la neutralità”. Cosi’ il presidente russo Vladimir(foto) sulla crisi in, dopo che il Serusso ha approvato l’uso di militari all’estero. L'articolo L'Opinionista.

