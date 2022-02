Albastar apre le vendite dei voli da Bergamo per Lampedusa

(Di martedì 22 febbraio 2022) Palma di Maiorca.annuncia la programmazione per la stagione estiva 2022 verso l’isola di, che sarà servita da cinque aeroporti italiani, condiretti in partenza da Bologna, Milano, Milano Malpensa, Parma e Verona, come segue: Da Milano, ogni sabato e domenica, dal 29.05 al 16.10. Da Milano Bologna, ogni domenica dal 05.06 al 09.10. Da Milano Malpensa, ogni sabato dal 28.05 al 08.10 Da Parma, ogni sabato dal 28.05 al 15.10. Da Verona, ogni sabato dal 28.05 al 15.10. Isono acquistabili sul sito www..es e presso le agenzie di viaggio tradizionali e online. Per informazioni e prenotazioni, il call center risponde al numero +39 095.311503, mail callcenter@.es....

Albastar annuncia la programmazione per la stagione estiva 2022 verso l’isola di Lampedusa, che sarà servita da cinque aeroporti italiani, con voli diretti in partenza da Bologna, Milano Bergamo, ...Albastar fa rotta su Lampedusa per la stagione estiva 2022: sono infatti aperte le vendite dei biglietti per i voli diretti in partenza da cinque aeroporti italiani: Bologna, Milano Bergamo, Milano ...