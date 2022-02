Infermeria Napoli: Di Lorenzo sta bene, per Malcuit risentimento al polpaccio destro (Di lunedì 21 febbraio 2022) Comunicato del Napoli sugli infortunati dopo l’1-1 tra Cagliari e Napoli: Kevin Malcuit è stato sostituito nel finale di Cagliari-Napoli per un risentimento al polpaccio destro. Di Lorenzo, sostituito nel primo tempo per un trauma alla testa, sta bene e non ha accusato nessun disturbo successivo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 febbraio 2022) Comunicato delsugli infortunati dopo l’1-1 tra Cagliari e: Kevinè stato sostituito nel finale di Cagliari-per unal. Di, sostituito nel primo tempo per un trauma alla testa, stae non ha accusato nessun disturbo successivo. L'articolo ilsta.

