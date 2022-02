Calciomercato Lazio | la mossa di tare per l’arrivo di Romagnoli

(Di venerdì 18 febbraio 2022)sempre più verso lagli libera il posto nello spogliatoio. Le ultime sulbiancoceleste Come riportato da Marca, il Betis Siviglia ha trovato l’accordo per tesserare Luiz Felipe. Il difensore biancoceleste arriverà al Benito Villamarín al termine della stagione: accordo quadriennale. Continua intanto il pressing di Iglie dellasu Alessio: il difensore rossonero (anche lui in scadenza) è sempre più tentato di cedere alla corte biancoceleste. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioOggi : Calciomercato Roma, salta il colpo a zero | Blitz e firma imminente - - junews24com : Calciomercato Juve: tentato da un altro club! Sfuma l'obiettivo di Cherubini? - - LALAZIOMIA : Europa League, Napoli e Atalanta vedono la qualificazione. La Lazio cerca la rimonta: eliminazione del Porto... - asromaliveit1 : Secondo Nicolò Schira #LuizFelipe sarebbe vicinissimo all'accordo con il #RealBetis per un trasferimento a parametr… - LALAZIOMIA : Lazio, Luiz Felipe sceglie il Betis -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lazio

Stavolta però l'1 - 2 subìto dall'ex Sérgio Conceicão lascia le porte aperte alla qualificazione: il passaggio turno dellaè dato a 2,65 con il Porto che parte favorito a 1,45. Sarri e i ...Juventus, il desiderato centrocampista dellapotrebbe arrivare a fine stagione con scambio più soldi: ecco la strategia.Juventus, un sogno che potrebbe, finalmente, ...Attesa l’ufficialità entro i prossimi giorni Mercato Inter, sfuma uno dei potenziali colpi a parametro zero per la prossima stagione: Luiz Felipe non rinnova con la Lazio ed ha scelto il suo nuovo ...CALCIOMERCATO – Il contratto di Luiz Felipe con la Lazio è in scadenza, il brasiliano sta tentennando e l’accordo per il rinnovo sembra non arrivare. Tra le squadre che insidiano il biancoceleste c’è ...