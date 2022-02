«Ma che stai sulla Salaria?»: a Roma una prof rimprovera così una studentessa per la sua pancia scoperta (Di martedì 15 febbraio 2022) «Mi ha dato della prostituta, ha detto che stavo cercando di attrarre l’attenzione dei miei compagni di classe e che stavo mercificando il mio corpo facendo balli sensuali. Mi ha portata dalla vicepreside dicendo che mi avrebbe messo una nota e mi avrebbe sospesa. Ovviamente al ragazzo non è stato detto nulla». Questo è il racconto di Francesca (il nome è di fantasia), studentessa del liceo scientifico Augusto Righi di Roma. Con queste ragioni la ragazza è stata accompagnata dalla vicepreside, si legge su Fanpage. A causa della sua maglietta leggermente sollevata. «Ma cosa sei, sulla Salaria?», le avrebbe gridato citando una strada Romana dove rinomatamente si mettono le prostitute. «Atti del genere sono inaccettabili. Chiediamo un intervento immediato della scuola», si legge nelle stories ... Leggi su open.online (Di martedì 15 febbraio 2022) «Mi ha dato della prostituta, ha detto che stavo cercando di attrarre l’attenzione dei miei compagni di classe e che stavo mercificando il mio corpo facendo balli sensuali. Mi ha portata dalla vicepreside dicendo che mi avrebbe messo una nota e mi avrebbe sospesa. Ovviamente al ragazzo non è stato detto nulla». Questo è il racconto di Francesca (il nome è di fantasia),del liceo scientifico Augusto Righi di. Con queste ragioni la ragazza è stata accompagnata dalla vicepreside, si legge su Fanpage. A causa della sua maglietta leggermente sollevata. «Ma cosa sei,?», le avrebbe gridato citando una stradana dove rinomatamente si mettono le prostitute. «Atti del genere sono inaccettabili. Chiediamo un intervento immediato della scuola», si legge nelle stories ...

