Sci alpino, Joan Verdu porta Andorra in paradiso: incredibile 9° posto in gigante alle Olimpiadi! (Di domenica 13 febbraio 2022) Joan Verdu ha letteralmente strabiliato in gigante alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Lo sciatore si è reso protagonista di una gara all’attacco, in cui ha sciorinato tutte le sue doti e ha ottenuto un risultato davvero insperato alla vigilia della rassegna a cinque cerchi. Il portacolori di Andorra ha concluso al nono posto attardato di 1.93 dallo svizzero Marco Odermatt. Dopo aver concluso la prima manche in 13ma posizione, il 26enne ha recuperato altre quattro piazze e si è regalato una meravigliosa top-10. Tutto questo dopo essere sceso col pettorale numero 32 sulla pista di Yanqing, stravolgendo dunque qualsiasi pronostico della vigilia. Joan Verdu era alla sua terza esperienza ai Giochi, ma tra PyeongChang 2018 e Sochi ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022)ha letteralmente strabiliato inOlimpiadi Invernali di Pechino 2022. Lo sciatore si è reso protagonista di una gara all’attacco, in cui ha sciorinato tutte le sue doti e ha ottenuto un risultato davvero insperato alla vigilia della rassegna a cinque cerchi. Ilcolori diha concluso al nonoattardato di 1.93 dallo svizzero Marco Odermatt. Dopo aver concluso la prima manche in 13ma posizione, il 26enne ha recuperato altre quattro piazze e si è regalato una meravigliosa top-10. Tutto questo dopo essere sceso col pettorale numero 32 sulla pista di Yanqing, stravolgendo dunque qualsiasi pronostico della vigilia.era alla sua terza esperienza ai Giochi, ma tra PyeongChang 2018 e Sochi ...

Advertising

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - OA_Sport : #SCIALPINO Luce De Aliprandini finisce fuori nel gigante olimpico: grande delusione per il trentino. Il #VIDEO dell… - infoitsport : Sci alpino, un giamaicano chiude il gigante a 35' da Odermatt - Il VIDEO di una storia di Olimpiadi - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Olimpiadi in DIRETTA: Odermatt oro per 15 centesimi, fuori De Aliprandini, 9° un andorrano! -