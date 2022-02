Facebook, la "truffa delle spunte blu". Striscia choc: così vi fregano i soldi | Video (Di sabato 12 febbraio 2022) Pagine Facebook con la spunta blu, verificate, che cambiano nome e si trasformano ingannando gli utenti e esponendoli a rischi. Marco Camisani Calzolari, esperto di cultura digitale, accende i riflettori sulla falla del social. Il tema è al centro del servizio trasmesso stasera da Striscia la Notizia. Facebook consente a qualsiasi pagina verificata di cambiare nome. I portavoce del social network non negano l'esistenza della falla, che potrebbe mettere in crisi l'autorevolezza delle pagine 'certificate'. "La quantità di pagine esistenti con la spunta blu la conosce solo Facebook. Ma se pensiamo a quante aziende, marchi e personaggi esistono nel mondo credo che probabilmente saranno qualche centinaia di migliaia, per essere conservativi. E quindi una parte di queste pagine potrebbe fare ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) Paginecon la spunta blu, verificate, che cambiano nome e si trasformano ingannando gli utenti e esponendoli a rischi. Marco Camisani Calzolari, esperto di cultura digitale, accende i riflettori sulla falla del social. Il tema è al centro del servizio trasmesso stasera dala Notizia.consente a qualsiasi pagina verificata di cambiare nome. I portavoce del social network non negano l'esistenza della falla, che potrebbe mettere in crisi l'autorevolezzapagine 'certificate'. "La quantità di pagine esistenti con la spunta blu la conosce solo. Ma se pensiamo a quante aziende, marchi e personaggi esistono nel mondo credo che probabilmente saranno qualche centinaia di migliaia, per essere conservativi. E quindi una parte di queste pagine potrebbe fare ...

