Quello che Manca: testo e significato nuovo brano di Elisa e Rkomi (Di venerdì 11 febbraio 2022) Li abbiamo ascoltati già ascoltati insieme in “Blu” e “Blu Part II” e sono reduci da pochi giorni dall’ultimo Festival di Sanremo dove hanno partecipato singolarmente, lui con “Insuperabile” e lei con “O forse sei tu”: stiamo parlando di Elisa e Rkomi che sono usciti da poche ora col loro ultimo lavoro musicale dal titolo “Quello che Manca”. significato L’annuncio dell’uscita del nuovo brano ha mandato in estasi i fan dei due cantanti. Elisa ha raccontato il percorso che ha portato alla creazione di “Quello che Manca” sui suoi social, in una foto in cui li ritrae insieme felici: “Ci siamo conosciuti grazie a “Blu”, una canzone che è piaciuta talmente tanto che ne abbiamo fatto una seconda parte. La nostra ... Leggi su zon (Di venerdì 11 febbraio 2022) Li abbiamo ascoltati già ascoltati insieme in “Blu” e “Blu Part II” e sono reduci da pochi giorni dall’ultimo Festival di Sanremo dove hanno partecipato singolarmente, lui con “Insuperabile” e lei con “O forse sei tu”: stiamo parlando diche sono usciti da poche ora col loro ultimo lavoro musicale dal titolo “che”.L’annuncio dell’uscita delha mandato in estasi i fan dei due cantanti.ha raccontato il percorso che ha portato alla creazione di “che” sui suoi social, in una foto in cui li ritrae insieme felici: “Ci siamo conosciuti grazie a “Blu”, una canzone che è piaciuta talmente tanto che ne abbiamo fatto una seconda parte. La nostra ...

Advertising

elisatoffoli : #RKomi Le nostre sensibilità erano destinate a rincrociarsi. “Quello che manca” è un nuovo episodio della nostra am… - stanzaselvaggia : I due leader di destra non vaccineranno i figli. Io più che i virologi, spesso in disaccordo tra di loro, ormai mi… - ItaliaViva : L'appannamento della figura del magistrato non dipende da quello che dico io, ma da quello che fa quel magistrato.… - Castannaa_ : dio mio la scena in cui io e mia sorella stiamo piangendo a singhiozzi come due sceme e quella non fa altro che rip… - sanatyzher : Quello che manca ascoltazione -