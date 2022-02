Il Parlamento olandese boccia la proposta di passare al Super green pass (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Parlamento olandese ha bocciato l'idea di passare al Super green pass. La Camera dei rappresentanti ha approvato una mozione del leader del partito di opposizione Sgp, Van der Staaij, firmata insieme a Pieter Omtzigt, membro dei cristiano... Leggi su europa.today (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ilhato l'idea dial. La Camera dei rappresentanti ha approvato una mozione del leader del partito di opposizione Sgp, Van der Staaij, firmata insieme a Pieter Omtzigt, membro dei cristiano...

LuigiF97101292 : RT @miia_2018: Deputato Jansen (Parlamento olandese): 'Non si tratta di Covid, si tratta di creare l'infrastruttura per l'Identità Digital… - angelainNL : l parlamento olandese ha cancellato definitivamente il green pass 2G per l’accesso ai locali. È stata approvata una… - pass_italia : Parlamento olandese: la creazione dell'identità digitale per comandare i cittadini. - cuordirovo : RT @miia_2018: Deputato Jansen (Parlamento olandese): 'Non si tratta di Covid, si tratta di creare l'infrastruttura per l'Identità Digital… - TempiSono : RT @miia_2018: Deputato Jansen (Parlamento olandese): 'Non si tratta di Covid, si tratta di creare l'infrastruttura per l'Identità Digital… -

