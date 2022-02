I ladri che svaligiano le pasticcerie di Roma e si mangiano cornetti e babà (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI - ladri 'golosi' nella notte hanno tentato il furto di soldi mangiando cornetti alla crema e babà in due pasticcerie della Capitale. Da 'Panella', storica pasticceria su via Merulana, due uomini, probabilmente nordafricani, hanno tentato il furto e, mentre cercavano di aprire la cassa, hanno mangiato 5 cornetti. I due sono stati poi fermati grazie all'intervento dei carabinieri. Episodio simile in via Marcantonio Bragadin, nel quartiere Romano di Prati, dove i ladri, dopo aver forzato serranda e infranto il vetro, hanno asportato il fondo cassa. Nello scappare, vista la fatica del furto, hanno mangiato cornetti e babà. Sul posto, dopo la segnalazione al 112, sono intervenuti i militari dell'Arma. Le indagini sono in corso. Leggi su agi (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI -'golosi' nella notte hanno tentato il furto di soldi mangiandoalla crema ein duedella Capitale. Da 'Panella', storica pasticceria su via Merulana, due uomini, probabilmente nordafricani, hanno tentato il furto e, mentre cercavano di aprire la cassa, hanno mangiato 5. I due sono stati poi fermati grazie all'intervento dei carabinieri. Episodio simile in via Marcantonio Bragadin, nel quartiereno di Prati, dove i, dopo aver forzato serranda e infranto il vetro, hanno asportato il fondo cassa. Nello scappare, vista la fatica del furto, hanno mangiato. Sul posto, dopo la segnalazione al 112, sono intervenuti i militari dell'Arma. Le indagini sono in corso.

