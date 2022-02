Covid, news. Bollettino: 75.861 casi e 325 decessi. Tasso di positività all'11,1%. LIVE (Di giovedì 10 febbraio 2022) Calano ancora terapie intensive (-28) e ricoveri ordinari (-578). Processati 683.715 tamponi. Magrini (Aifa): "Non ci sarà quarta dose, si va verso richiamo annuale. L'efficacia di questi vaccini è andata anche meglio del previsto". I dati Gimbe: nuovi contagi in calo per 14 giorni consecutivi. Il sottosegretario Costa: "Da marzo possibile un allentamento del Green pass, credo che il campionato finirà con gli stadi pieni". Nelle mappe dell'Ecdc tutta Europa resta in rosso scuro (massimo LIVEllo di rischio) Leggi su tg24.sky (Di giovedì 10 febbraio 2022) Calano ancora terapie intensive (-28) e ricoveri ordinari (-578). Processati 683.715 tamponi. Magrini (Aifa): "Non ci sarà quarta dose, si va verso richiamo annuale. L'efficacia di questi vaccini è andata anche meglio del previsto". I dati Gimbe: nuovi contagi in calo per 14 giorni consecutivi. Il sottosegretario Costa: "Da marzo possibile un allentamento del Green pass, credo che il campionato finirà con gli stadi pieni". Nelle mappe dell'Ecdc tutta Europa resta in rosso scuro (massimollo di rischio)

