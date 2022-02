Fedele | “All’Inter succede dopo un’ora di gioco! Koulibaly e Anguissa subito titolari”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il dirigente Enricoè intervenuto nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” a Radio Marte per commentare il momento della squadra azzurra e l’importante sfida scudetto contro l’Inter di sabato al Maradona. Queste le sue parole: “L’Inter gioca benissimo perpoi sembra che si ingessi, questo può essere un vantaggio per il Napoli. Per me i nerazzurri hanno una rosa superiore al Napoli. L’importante è non perdere, io comunque guardo alle partite con Cagliari e Lazio, in queste partite il destino del Napoli sarà disegnato. Con Ghoulam in forma il Napoli è una squadra molto competitiva. Zielinski non lo terrei mai fuori. L’importante sarà non far giocare Brozovic, in fase di inizio giocata dovrebbe prenderlo Osimhen perché l’attaccante è il primo difensore sul play.“ Inzaghi, Spalletti – San Siro (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) ...