(Di martedì 8 febbraio 2022) Made in Italy, arte, bellezza si fondono nella nuovadi advertising primavera-estate 2022 di Coin. Una delle maggiori catene italiane di department store presenta ‘Be‘ ideata per il lancio delle nuove collezioni primavera/estate: sullo scenario dell’eterna (ed eternamente unica e bella) Roma, l’italianità e l’eccellenza delladel Belpaese vengono esaltate anche attraverso und’eccezione: sarà infatti Alessandroil protagonista che affianca ‘la dama’ Capitale nella. Atleta paralimpico della nazionale di atletica leggera, presidente e co-founder di Bionic People, associazione no profit che Coin ha scelto di sostenere attivamente, con lui l’obiettivo che l’insegna di pone è quello di sensibilizzare gli acquirenti sui temi legati alla ...

Advertising

Luce_news : Be Unique: la campagna di moda che punta all’inclusione. Testimonial il paratleta Ossola - nuova_venezia : Coin vanta un fatturato di vendite al cliente di circa 440 milioni sotto insegna, conta 30 milioni di visitatori, 9… -

Ultime Notizie dalla rete : Unique campagna

Agenzia ANSA

Ad esempio, impostando come obiettivo di frequenza cinque annunci a settimana per unaCTV, ... Per quantificare i vantaggi derivanti da questa nuova funzione, sarà possibile eseguire un...Coin, la catena italiana di department store, lancia "Be" laideata per il lancio delle nuove collezioni primavera/estate, che vede protagonista Alessandro Ossola, atleta paralimpico della nazionale di atletica leggera, presidente e co - ...(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Coin, la catena italiana di department store, lancia "Be Unique" la campagna ideata per il lancio delle nuove collezioni primavera/estate, che vede protagonista Alessandro ...per la sua campagna Primavera estate 2022, “on air” dal 9 febbraio. “Be Unique”, questo il titolo, vede protagonista l’atleta paralimpico della nazionale di atletica leggera Alessandro Ossola, che è ...