LIVE Sci alpino, Gigante donne Pechino 2022 in DIRETTA: Federica Brignone terza, fuori Bassino e Shiffrin. Alle 7.30 la seconda manche (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL Gigante FEMMINILE 3.22 La francese Clara Direz è 22ma a 2?68. 3.20 Slokar perde progressivamente ed è 20ma a 2?52. Tocca alla francese Clara Direz. 3.18 La norvegese Thea Louise Stjernesund è 15ma a 1?83. Ora la slovena Andreja Slokar, che ha avuto tanti alti e bassi quest’anno. 3.16 Robnik è 19ma a 2?62. 3.15 Moltzan perde oltre un secondo nell’ultimo settore e vanifica una buona prestazione. E’ 16ma a 2?01. Ora la slovena Tina Robnik, da non sottovalutare. 3.14 La norvegese Maria Therese Tviberg è 16ma a 2?11. Ora il pettorale n.26, l’americana Paula Moltzan. 3.12 Camille Rast scia davvero bene, anche in Gigante. L’elvetica è 12ma a 1?73. Presto sarà da podio anche in questa specialità. 3.11 Sbaglia tantissimo la francese Coralie Frasse Sombet ed è ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELFEMMINILE 3.22 La francese Clara Direz è 22ma a 2?68. 3.20 Slokar perde progressivamente ed è 20ma a 2?52. Tocca alla francese Clara Direz. 3.18 La norvegese Thea Louise Stjernesund è 15ma a 1?83. Ora la slovena Andreja Slokar, che ha avuto tanti alti e bassi quest’anno. 3.16 Robnik è 19ma a 2?62. 3.15 Moltzan perde oltre un secondo nell’ultimo settore e vanifica una buona prestazione. E’ 16ma a 2?01. Ora la slovena Tina Robnik, da non sottovalutare. 3.14 La norvegese Maria Therese Tviberg è 16ma a 2?11. Ora il pettorale n.26, l’americana Paula Moltzan. 3.12 Camille Rast scia davvero bene, anche in. L’elvetica è 12ma a 1?73. Presto sarà da podio anche in questa specialità. 3.11 Sbaglia tantissimo la francese Coralie Frasse Sombet ed è ...

