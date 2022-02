C’era un allarmismo esagerato per l’arrivo dei napoletani a Venezia, invece è andato tutto bene (Di lunedì 7 febbraio 2022) Venezia-Napoli é la mia partita. Per me che vivo e lavoro a cinque minuti dallo Stadio Penzo e che frequento settimanalmente come giornalista é stato il match di casa. Tifo Napoli, anzi sono malato del Napoli perché me lo hanno inculcato bene i miei genitori (e ne sono felicissimo eh) ma vivo a Venezia da quando avevo un anno e non é sbagliato dire che ormai sono Veneziano. Avendo vissuto tutte le partite del Venezia in casa posso affermare che ieri C’era un allarmismo esagerato nei confronti dell’arrivo dei tifosi napoletani. Ma voglio raccontare per bene la mia trasferta. Io e mio cognato partiamo da Mestre con il classico bus 4L cioè quello che ti porta a Venezia. A piazzale Roma prendiamo il vaporetto che ci ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 7 febbraio 2022)-Napoli é la mia partita. Per me che vivo e lavoro a cinque minuti dallo Stadio Penzo e che frequento settimanalmente come giornalista é stato il match di casa. Tifo Napoli, anzi sono malato del Napoli perché me lo hanno inculcato bene i miei genitori (e ne sono felicissimo eh) ma vivo ada quando avevo un anno e non é sbagliato dire che ormai sonono. Avendo vissuto tutte le partite delin casa posso affermare che ieriunnei confronti deldei tifosi. Ma voglio raccontare per bene la mia trasferta. Io e mio cognato partiamo da Mestre con il classico bus 4L cioè quello che ti porta a. A piazzale Roma prendiamo il vaporetto che ci ...

