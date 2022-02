Pier Silvio Berlusconi fa tremare Mediaset: altro che Alessia Marcuzzi! (Di domenica 6 febbraio 2022) Pier Silvio Berlusconi, insieme ai suoi più stretti collaboratori, sta cercando di attuare un profondo cambiamento all’interno delle reti del gruppo Mediaset. Importanti novità che riguardano anche Alessia Marcuzzi. Mediaset è da sempre in prima linea e alla ricerca delle soluzioni migliori riguardanti le sue reti e soprattutto i suoi programmi cult. E Pier Silvio Berlusconi in questo periodo sta provvedendo a trovare le opzioni che meglio coniugano insieme esigenze televisive e richieste da parte del pubblico. Senza dimenticare i conduttori. Pier-Silvio-Berlusconi-Alessia-Marcuzzi-AltranotiziaCon i suoi più stretti collaboratori, inoltre sta ... Leggi su altranotizia (Di domenica 6 febbraio 2022), insieme ai suoi più stretti collaboratori, sta cercando di attuare un profondo cambiamento all’interno delle reti del gruppo. Importanti novità che riguardano ancheMarcuzzi.è da sempre in prima linea e alla ricerca delle soluzioni migliori riguardanti le sue reti e soprattutto i suoi programmi cult. Ein questo periodo sta provvedendo a trovare le opzioni che meglio coniugano insieme esigenze televisive e richieste da parte del pubblico. Senza dimenticare i conduttori.-Marcuzzi-AltranotiziaCon i suoi più stretti collaboratori, inoltre sta ...

Advertising

sptroi : @SBruganelli Ok con la sua presenza si conferma la tesi della TV SPAZZATURA, GF vip .....ma quali vip un ammasso di… - LucaBurnout : RT @Libero_official: #Salvini ha liquidato il pranzo tra #Berlusconi e #Casini ricordando che 'se qualcuno vuole rifare la #Dc è libero di… - GiovannaCampi6 : RT @Libero_official: #Salvini ha liquidato il pranzo tra #Berlusconi e #Casini ricordando che 'se qualcuno vuole rifare la #Dc è libero di… - mariacalma92 : Si ma sono le 4:20 la regia dorme ?? Dobbiamo chiedere a pier Silvio in persona per un cambio di regia dove ci sono i #jeru ?? - Mauro73432329 : -