Chi ha vinto Sanremo 2022? La classifica finale (Di sabato 5 febbraio 2022) La classifica finale della quinta serata di Sanremo 2022: chi ha vinto Questa sera, sabato 5 febbraio, si conclude la nuova edizione del Festival di Sanremo andata in onda nel 2022. Per l’ultima volta, infatti, i Big in gara tornano a esibirsi sul palco dell’Ariston con i loro brani inediti. Tra i tanti artisti vediamo L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 5 febbraio 2022) Ladella quinta serata di: chi haQuesta sera, sabato 5 febbraio, si conclude la nuova edizione del Festival diandata in onda nel. Per l’ultima volta, infatti, i Big in gara tornano a esibirsi sul palco dell’Ariston con i loro brani inediti. Tra i tanti artisti vediamo L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Pres_Casellati : Nessuna tregua nella lotta al cancro. Prevenzione e diagnosi precoce sono priorità assolute, per le istituzioni com… - Linkiesta : Ha vinto chi canta il cielo in una stanza con le giarrettiere o il ragazzo fortunato che mente con il sorriso?… - borghi_claudio : Diretta: #Quirinale le tattiche di chi ha vinto (Mattarella) e di chi ha perso (tutti gli altri). - AnnaSisti1 : RT @Marco_dreams: Salvini è in quarantena e non ha potuto essere a San Siro. Inoltre ha detto che l’Inter era in forma e favorito. Avevate… - LucianoLibero : RT @Marco_dreams: Salvini è in quarantena e non ha potuto essere a San Siro. Inoltre ha detto che l’Inter era in forma e favorito. Avevate… -