Pechino 2022, cerimonia di apertura delle Olimpiadi: la diretta dall'esterno del 'Nido d'uccello' (Di venerdì 4 febbraio 2022) Iniziano ufficialmente a Pechino i XXIV Giochi olimpici invernali. La cerimonia di apertura si tiene nel 'Nido d'uccello', lo stesso stadio dove si tenne la cerimonia per l'apertura dei Giochi nel 2008. Saranno 28 su 91 le Nazioni chesfileranno alla cerimonia nella forma 'tradizionale', ovvero con un solo portabandiera: tra esse c'è anche l'Italia con Michela Moioli. Leggi su lastampa (Di venerdì 4 febbraio 2022) Iniziano ufficialmente ai XXIV Giochi olimpici invernali. Ladisi tiene nel 'd'', lo stesso stadio dove si tenne laper l'dei Giochi nel 2008. Saranno 28 su 91 le Nazioni chesfileranno allanella forma 'tradizionale', ovvero con un solo portabandiera: tra esse c'è anche l'Italia con Michela Moioli.

Advertising

Eurosport_IT : ???? Pyeongchang, 2018 All'Ice Arena Yuzuru Hanyu reduce da un infortunio alla caviglia che aveva messo a rischio la… - Agenzia_Ansa : Cinquemila tibetani protestano a Losanna, davanti alla sede del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), contro l'o… - Agenzia_Ansa : Pechino: curling misto, l'Italia batte la Norvegia 11-8 - CorriereUmbria : Olimpiadi invernali: date, orari e tv, tutto quello che c'è da sapere su Pechino 2022. La guida #Olimpiade… - MovieTheatrGoer : RT @Agenzia_Ansa: PECHINO 2022 | Al via i Giochi invernali, sono 118 gli azzurri in gara. 3.000 attori e figuranti per circa 100 minuti. #A… -