Inter-Milan, per Tomori è corsa contro il tempo | Serie A News (Di giovedì 3 febbraio 2022) Fikayo Tomori potrebbe recuperare quasi miracolosamente per Inter-Milan. La decisione finale verrà presa tra oggi e domani. Il Milan ci conta Leggi su pianetamilan (Di giovedì 3 febbraio 2022) Fikayopotrebbe recuperare quasi miracolosamente per. La decisione finale verrà presa tra oggi e domani. Ilci conta

Advertising

Inter : ??? | MATCH REPORT Il Derby primavera è nerazzurro ?? - javierzanetti : Uncharted con #DigitalBits Partecipa e Vinci: Sarò con ospiti speciali alla prima di #UnchartedILFILM a Milano … - Gazzetta_it : Sarà un derby 'Covid free': nessun positivo per Inter e Milan - KBufalo91 : RT @FederigusParvus: Giornali sportivi in Italia, 2022: l’Inter non rinnova Brozovic: nessuno ne parla. Il Milan Kessie: nessuno ne parla.… - AntonelloAng : @nightfreeqnc L' Inter ha uno speciale rapporto con la giustizia e media. Non certo la Juventus che pare più Berlus… -