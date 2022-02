Coronavirus, 414 morti in un giorno. I nuovi contagi sono 112.691: in calo ricoveri ordinari e terapie intensive (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il bollettino del 3 febbraio 2022 sono 414 le vittime legate al Covid registrate nelle ultime 24 ore, ieri erano state 395. Il dato è contenuto nell’ultimo bollettino pubblicato come di consueto dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Il totale dei morti legati al Covid raggiunge così quota 147.734. Per quanto riguarda le nuove infezioni giornaliere, oggi si contano 112.691 casi. Ieri lo stesso dato era pari a 118.994 mentre l’altro ieri, primo febbraio, l’incremento di nuovi contagi era stato di 133.142 casi. Al momento, gli attualmente positivi sono arrivati a quota 2.328.230 (ieri 2.407.626). Complessivamente, il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 11.348.701. La situazione negli ospedali Il numero dei pazienti Covid più gravi ricoverati nei reparti di terapia ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il bollettino del 3 febbraio 2022414 le vittime legate al Covid registrate nelle ultime 24 ore, ieri erano state 395. Il dato è contenuto nell’ultimo bollettino pubblicato come di consueto dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Il totale deilegati al Covid raggiunge così quota 147.734. Per quanto riguarda le nuove infezioni giornaliere, oggi si contano 112.691 casi. Ieri lo stesso dato era pari a 118.994 mentre l’altro ieri, primo febbraio, l’incremento diera stato di 133.142 casi. Al momento, gli attualmente positiviarrivati a quota 2.328.230 (ieri 2.407.626). Complessivamente, il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 11.348.701. La situazione negli ospedali Il numero dei pazienti Covid più gravi ricoverati nei reparti di terapia ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 03 febbraio 2022 • Attualmente positivi: 2.328.230 • Deceduti: 147.734 (+414) • Dimessi/Guariti: 8… - LaStampa : Coronavirus in Italia, il bollettino del 3 febbraio: 112.691 casi e 414 decessi - tusciaweb : Coronavirus, oggi in Italia 112mila 691 nuovi casi e 414 morti Roma – Coronavirus, oggi in Italia 112mila 691 nuov… - sole24ore : ?? #Coronavirus oggi, in #Italia altri 112.691 casi (-27,6% da settimana scorsa). Il tasso di positività è del 12.31… - AiseStampa : Coronavirus/ 2.328.230 positivi/ 414 morti e 191.938 guariti in più -