La rappresentate di lista | Veronica Lucchesi a Sanremo | età e biografia della cantante a Sanremo 2022

La rappresentate di lista, Veronica Lucchesi a Sanremo: il duo musicale dopo la partecipazione all'Ariston nel 2021, tornano ancora in gara nella 72esima edizione del Festival Sanremo 2022 con il brano "Ciao Ciao". La Rappresentante di lista è un duo musicale italiano nato nel 2011 e composto da Veronica Lucchesi (voce) e Dario Mangiaracina (chitarra e altri strumenti). Veronica Lucchesi, originaria di Viareggio, e Dario Mangiaracina, originario di Palermo, si incontrano a Valledolmo (PA) nel 2011

