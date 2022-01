AutAcademy | un nuovo percorso per l’inserimento al lavoro dei ragazzi autistici

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Un progetto pilota per l’accompagnamento aldi 12 giovani tra i 16 e i 29 anni con disturbi dello spettro autistico. Si chiamaildi formazione presentato da IG Samsic HR, dalla Scuola Agraria del Parco di Monza e da Auticon srl. E che partirà a breve, dopo l’approvazione da parte della Provincia di Monza Brianza. Il presupposto alla base della, come spiega IG Samsic HR, è che molte persone autistiche sono in grado di svolgere attività professionali, ma l’aspetto più complesso per la loro professionalizzazione è la valutazione delle competenze. Gli strumenti che oggi sono in uso e i criteri adottati, infatti, si adattano male al funzionamento neurodiverso. E per questo motivo è necessario individuare con valutazioni specifiche le competenze della persona e le sue attitudini, ...