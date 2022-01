Advertising

CatelliRossella : Covid: Scozia e Galles allentano regole dopo il picco di Omicron - Europa - ANSA - fisco24_info : Covid: Scozia e Galles allentano regole dopo il picco di Omicron: Ridotto o revocato distanziamento sociale, in lin… - GiaPettinelli : Covid: Scozia e Galles allentano regole dopo il picco di Omicron - Ultima Ora - ANSA - iconanews : Covid: Scozia e Galles allentano regole dopo il picco di Omicron - MaurizioFuochi : RT @BarbaraRaval: I dati ufficiali della sanità pubblica in Scozia mostrano che i totalmente 'vaccinati' stanno ora soffrendo di un potenzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Scozia

Allineandosi a quanto deciso dal governo britannico in Inghilterra, anchee Galles alleggeriscono le loro restrizioni anti -dopo aver superato il picco dei casi di Omicron. Come annunciato dalle autorità di Edimburgo, le regole sul distanziamento fisico di due ...... e prima uscita domestica il 13 febbraio all'Olimpico (capienza al 50% per le norme anti) contro l'Inghilterra. Poi, in successione, Irlanda (a Dublino il 27 febbraio),in casa (12 marzo)...Londra, 28 gennaio 2022 - In linea con quanto successo in Inghilterra, anche Scozia e Galles hanno alleggerito le loro restrizioni anti-Covid dopo aver superato il picco dei casi di Omicron. Come annu ...Allineandosi a quanto deciso dal governo britannico in Inghilterra, anche Scozia e Galles alleggeriscono le loro restrizioni anti-Covid dopo aver superato il picco dei casi di Omicron. (ANSA) ...