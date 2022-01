Si va al quinto voto per il Quirinale, ma il candidato non c'è (Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - "Basta improvvisazioni". È un Letta profondamente irritato quello che commenta con i suoi il nuovo strappo di Matteo Salvini, tornato ad evocare il nome di Franco Frattini per il Quirinale. Sono le sette e mezzo di sera e il leader dem sta per lasciare gli uffici del Pd alla Camera. Fuori, nei corridoi di Montecitorio, si diffonde la voce che il segretario vuole dichiarare alle telecamere. Poco prima, le agenzie battono la notizia che Matteo Salvini sarebbe pronto a rilanciare su Franco Frattini, l'ex ministro degli Esteri già 'bocciato' dai dem per la sua vicinanza alla Russia. Una proposta che, tanto più in una giornata in cui le tensioni sul fronte ucraino raggiungono l'acme, appare come uno schiaffo agli alleati. Un esponente di primo piano del Pd, prima ancora che si diffonda la notizia di Frattini, risponde laconico a chi gli chiede novità sullo stato dei ... Leggi su agi (Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - "Basta improvvisazioni". È un Letta profondamente irritato quello che commenta con i suoi il nuovo strappo di Matteo Salvini, tornato ad evocare il nome di Franco Frattini per il. Sono le sette e mezzo di sera e il leader dem sta per lasciare gli uffici del Pd alla Camera. Fuori, nei corridoi di Montecitorio, si diffonde la voce che il segretario vuole dichiarare alle telecamere. Poco prima, le agenzie battono la notizia che Matteo Salvini sarebbe pronto a rilanciare su Franco Frattini, l'ex ministro degli Esteri già 'bocciato' dai dem per la sua vicinanza alla Russia. Una proposta che, tanto più in una giornata in cui le tensioni sul fronte ucraino raggiungono l'acme, appare come uno schiaffo agli alleati. Un esponente di primo piano del Pd, prima ancora che si diffonda la notizia di Frattini, risponde laconico a chi gli chiede novità sullo stato dei ...

Advertising

Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Mai un presidente eletto al quinto voto. Cossiga e Ciampi eletti alla prima. Per Leone record… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: SPECIALE QUIRINALE | Mai un presidente eletto al quinto voto. Cossiga e Ciampi eletti alla prima. Per Leone record di scr… - infoitinterno : Si va al quinto voto per il Quirinale, ma il candidato non c'è - Agenzia_Italia : ???Si va al quinto voto per il #Quirinale, ma il candidato non c'è ?? - ninoBertolino : RT @GeMa7799: Quirinale, il nome di Frattini scatena Ignazio La Russa: 'Non mi piace il metodo, da dove spunta?'. Alta tensione Fdi-Salvini… -