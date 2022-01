Koulibaly Juve, l’ex agente smentisce: «In Italia solo al Napoli» (Di giovedì 27 gennaio 2022) Koulibaly Juve, l’ex procuratore del difensore: «Kalidou bianconero? Vi dico tutta la verità». Le parole di Bruno Satin a Radio Kiss Kiss l’ex agente di Kalidou Koulibaly, Bruno Satin, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue parole. DICHIARAZIONI – «In teoria penso che Koulibaly in Serie A non voglia giocare se non nel Napoli. Poi, per quanto riguarda la Juve, già mi sembra molto strano l’acquisto di Vlahovic, visto che sapevo che la società era in difficoltà economica. Così avevo capito. I bianconeri non possono andare avanti così». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022)procuratore del difensore: «Kalidou bianconero? Vi dico tutta la verità». Le parole di Bruno Satin a Radio Kiss Kissdi Kalidou, Bruno Satin, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss. Di seguito le sue parole. DICHIARAZIONI – «In teoria penso chein Serie A non voglia giocare se non nel. Poi, per quanto riguarda la, già mi sembra molto strano l’acquisto di Vlahovic, visto che sapevo che la società era in difficoltà economica. Così avevo capito. I bianconeri non possono andare avanti così». L'articolo proviene da Calcio News 24.

