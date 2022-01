Coppa D’Africa, giocatore scoperto vuota il sacco: ora rischia grosso (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Coppa D’Africa è arrivata ai quarti di finale; competizioni che ci ha regalato un clamoroso episodio. Ecco di cosa si tratta. Gol, pochi fino a questo momento, tante emozioni e anche un episodio tanto curioso quanto paradossale. Ecco cosa è successo in Coppa D’Africa, competizione giunta ai quarti di finale. La Coppa D’Africa è entrata nella sua fase calda; sono rimaste in otto a contendersi il titolo anche se, fino a questo momento, l’emozione più bella (ma allo stesso tempo paradossale) è quanto successo all’attaccante dell’Egitto. Stiamo parlando di Mostafa Mohamed che, nel bel mezzo della partita, era a sostenere l’esame universitario. Come è possibile direte voi? Con il metodo più semplice del mondo: il classe 1997 ha mandato a sostenere gli esami, all’Università del Cairo ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 27 gennaio 2022) Laè arrivata ai quarti di finale; competizioni che ci ha regalato un clamoroso episodio. Ecco di cosa si tratta. Gol, pochi fino a questo momento, tante emozioni e anche un episodio tanto curioso quanto paradossale. Ecco cosa è successo in, competizione giunta ai quarti di finale. Laè entrata nella sua fase calda; sono rimaste in otto a contendersi il titolo anche se, fino a questo momento, l’emozione più bella (ma allo stesso tempo paradossale) è quanto successo all’attaccante dell’Egitto. Stiamo parlando di Mostafa Mohamed che, nel bel mezzo della partita, era a sostenere l’esame universitario. Come è possibile direte voi? Con il metodo più semplice del mondo: il classe 1997 ha mandato a sostenere gli esami, all’Università del Cairo ...

