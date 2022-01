GF Vip, Sonia Bruganelli spiega perché salva sempre Soleil Sorge (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Al Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge sembra godere della simpatia e della protezione incondizionata di Sonia Bruganelli. Che l’opinionista abbia un debole per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, del resto, è evidente ogni volta che la salva rendendola immune dalle nomination, evitando così che vada al televoto che potrebbe farla uscire dalla Casa. Ma come mai Sonia salva puntualmente Soleil? A spiegarlo è stata lei stessa in una recente intervista. “perché per ora, se non ci fosse lei, sarebbe tutto una tisana e un pettinarsi” ha risposto la moglie di Paolo Bonolis. “Per cui, dovendolo vedere per lavoro, voglio che sia un po’ interessante. Anche con finte o presunte tali, storie”. Dello stesso argomento potrebbe ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Al Grande Fratello Vip 6,sembra godere della simpatia e della protezione incondizionata di. Che l’opinionista abbia un debole per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, del resto, è evidente ogni volta che larendendola immune dalle nomination, evitando così che vada al televoto che potrebbe farla uscire dalla Casa. Ma come maipuntualmente? Arlo è stata lei stessa in una recente intervista. “per ora, se non ci fosse lei, sarebbe tutto una tisana e un pettinarsi” ha risposto la moglie di Paolo Bonolis. “Per cui, dovendolo vedere per lavoro, voglio che sia un po’ interessante. Anche con finte o presunte tali, storie”. Dello stesso argomento potrebbe ...

