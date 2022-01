Quirinale | Sabino Cassese | ' Nessuna stranezza se il presidente del Consiglio diventasse capo di Stato'

Advertising

mikid67 : Sabino Cassese: 'Nessuna stranezza se il presidente del Consiglio si trasferisse al Quirinale' - NICOLACATAR : @SkyTG24 Sabino Cassese: 'Nessuna stranezza se il presidente del Consiglio si trasferisse al Quirinale' - Marsca8 : Sabino Cassese: 'Nessuna stranezza se il presidente del Consiglio si trasferisse al Quirinale' - globalistIT : - _DAGOSPIA_ : SABINO CASSESE: CHI SARÀ ELETTO, STARA' AL QUIRINALE PER TRE LEGISLATURE E QUINDI... -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Sabino

25 gen 09:43, Cassese: nuovo Capo dello Stato coprirà 3 legislature 'Il presidente che ... Così il giuristaCassese in un'intervista a La Stampa. 25 gen 09:41 Salvini alle 10 vede i ...Cassese parla alla Stampa della partita politico - istituzionale in corso, lui che compare ... Un presidente del Consiglio che si trasferisse direttamente alnon si è mai visto, 'è la ...Per Cassese, l’eventuale passaggio del presidente del Consiglio al Quirinale sarebbe sì un inedito, ma che “è una cosa banale, non ha nulla di peculiare”. Se Draghi venisse eletto – è il ragionamento ...Il giurista: "Scriverebbe una lettera all’attuale capo dello Stato e darebbe le dimissioni da presidente del Consiglio dei ministri e il ministro più anziano assumerebbe immediatamente le temporanee f ...