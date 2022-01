Paolo Brosio perde le staffe e urla, Barbara d’Urso lo blocca: “Non mi rispondi così!” (Di martedì 25 gennaio 2022) Ieri a Pomeriggio 5 è andato in onda il Paolo Brosio Show. In collegamento con lo studio c’era Don Mauro, un prete di Treviso che ha dichiarato che nel fenomeno dei no vax ci potrebbe essere lo zampino di Satana. Le parole del sacerdote hanno mandato su tutte le furie Brosio, che ha iniziato a gridare in diretta e a sbattere le mani sul bancone degli analisti (qui una parte di video). “Basta dividere l’umanità tra bene e male e vaccinati e non vaccinati. Ora mi fate parlare! Se io vengo nella sua chiesa in quanto guarito dal Covid e lei prova a cacciarmi c’è da ridere, perché io non esco dalla chiesa! Anzi lei mi deve dare i sacramenti di Dio. Vaccinarsi è una scelta, vergognatevi e lo Stato si assuma la responsabilità. Io salvato dai medici sì Vax? No caro! Sono stato salvato dalle cure precoci farmacologiche, non dire bugie. In ... Leggi su biccy (Di martedì 25 gennaio 2022) Ieri a Pomeriggio 5 è andato in onda ilShow. In collegamento con lo studio c’era Don Mauro, un prete di Treviso che ha dichiarato che nel fenomeno dei no vax ci potrebbe essere lo zampino di Satana. Le parole del sacerdote hanno mandato su tutte le furie, che ha iniziato a gridare in diretta e a sbattere le mani sul bancone degli analisti (qui una parte di video). “Basta dividere l’umanità tra bene e male e vaccinati e non vaccinati. Ora mi fate parlare! Se io vengo nella sua chiesa in quanto guarito dal Covid e lei prova a cacciarmi c’è da ridere, perché io non esco dalla chiesa! Anzi lei mi deve dare i sacramenti di Dio. Vaccinarsi è una scelta, vergognatevi e lo Stato si assuma la responsabilità. Io salvato dai medici sì Vax? No caro! Sono stato salvato dalle cure precoci farmacologiche, non dire bugie. In ...

