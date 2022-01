Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Olanda verso revoca misure restrittive: riaprono ristoranti #COVID - Agenzia_Ansa : In Olanda il museo di Van Gogh si trasforma in beauty center: la singolare forma di protesta contro le misure anti-… - bordienrico : RT @MediasetTgcom24: Covid, Olanda verso revoca misure restrittive: riaprono ristoranti #COVID - Catysan21 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Olanda verso revoca misure restrittive: riaprono ristoranti #COVID - rita_mottadelli : RT @MediasetTgcom24: Covid, Olanda verso revoca misure restrittive: riaprono ristoranti #COVID -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Olanda

TGCOM

...chiusi a causa della situazione. Lunedì sera è stato diffuso il parere degli esperti secondo i quali nonostante l'aumento dei casi, la variante Omicron, che è attualmente dominante in, ...Che cosa dice? Che è "è moralmente accettabile utilizzare i vaccini anti -- 19 che hanno ... anche in, dopo la decisione di liberalizzare l'aborto nel 1967, era iniziato un progressivo ...Il governo olandese annuncerà a breve la revoca di alcune restrizioni per ristoranti, bar e teatri chiusi a causa della situazione Covid. Lunedì sera è stato diffuso il parere degli esperti secondo i ...Luca Paletti e tutta la nazionale juniores maschile non sono partiti da Amsterdam per i mondiali di ciclocross che si svolgeranno sabato e domenica prossima a Fayetteville Arkansas (USA). La compagine ...