Oggi il primo scrutinio per il Quirinale. Ma Senza l’intesa tra i partiti. Conte: “Va scongiurata la paralisi istituzionale nel Paese”. Letta: “Ora c’è bisogno di un nome condiviso” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si aprono Oggi le danze per il Quirinale. Dalle 15 alla Camera (qui lo speciale e la diretta), ci sarà il primo scrutinio per l’elezione del Capo dello Stato. Ma i partiti non hanno ancora trovato un accordo su un nome il più possibile condiviso. Per tutto il fine settimana, dopo la rinuncia alla candidatura di Silvio Berlusconi (leggi l’articolo), si sono susseguiti gli incontri, in particolare tra i leader di Pd, M5S e Leu (leggi l’articolo) nel tentativo di trovare un accordo per il Colle. Con ogni probabilità Oggi si voterà scheda bianca. Mattina di nuovi incontri. Alle 11 Giuseppe Conte, Enrico Letta e Roberto Speranza, come annunciato ieri, dovrebbero incontrarsi di nuovo. Matteo Renzi, sempre questa mattina, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si apronole danze per il. Dalle 15 alla Camera (qui lo speciale e la diretta), ci sarà ilper l’elezione del Capo dello Stato. Ma inon hanno ancora trovato un accordo su unil più possibile. Per tutto il fine settimana, dopo la rinuncia alla candidatura di Silvio Berlusconi (leggi l’articolo), si sono susseguiti gli incontri, in particolare tra i leader di Pd, M5S e Leu (leggi l’articolo) nel tentativo di trovare un accordo per il Colle. Con ogni probabilitàsi voterà scheda bianca. Mattina di nuovi incontri. Alle 11 Giuseppe, Enricoe Roberto Speranza, come annunciato ieri, dovrebbero incontrarsi di nuovo. Matteo Renzi, sempre questa mattina, ...

