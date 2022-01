Bagno a Ripoli, cade dalla tettoia della sua ex scuola e muore: le ultime parole all'amico e l'ipotesi del selfie (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roberto Frezza, 20 anni, è entrato nell’edificio di notte: dopo la caduta è rimasto due giorni in agonia. Il calcio la sua grande passione Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roberto Frezza, 20 anni, è entrato nell’edificio di notte: dopo la caduta è rimasto due giorni in agonia. Il calcio la sua grande passione

Advertising

Marilenapas : RT @RaiNews: Il giovane di Bagno a Ripoli, caduto da una tettoia dell’Isis Gobetti Volta, non ha superato il trauma dovuto all’incidente ht… - JosephDifranc20 : @floodedcoin27 Al presidente Rocco Commisso è stato fatto notare che con la vendita di #Vlahovic l'investimento sul… - lillydessi : Bagno a Ripoli, si arrampica sul tetto per far vedere la sua ex scuola ad un amico: ventenne cade e muore - Corrier… - CorriereToscano : #Firenze Non si esclude l'ipotesi #selfie. Roberto Frezza è deceduto all'ospedale di #Careggi. Le indagini dei… - ValeRossignoli : RT @ultimenotizie: Un ragazzo di vent’anni è morto a Bagno a #Ripoli, in provincia di Firenze, dopo essere precipitato dalla tettoia della… -