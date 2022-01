Pioli sul suo attaccante | “All’inizio ero preoccupato | poi ho capito una cosa”

(Di sabato 22 gennaio 2022) Il tecnico del Milan, Stefano, ha rilasciato un’intervista al The Guardian, toccando vari temi che riguardano la sua vita. Dalla sua famiglia, passando per i suoi giocatori, fino al momento della squadra: “In ogni famiglia c’è quello più duro e quella morbido. Mio padre era quello più tenero, mia mamma è quella più tosta. È così che dovrebbe essere. È così che ottieni il massimo da qualcuno.” LeaoMilanUna battuta su Leao, il giocatore più in forma della sua squadra: “mi preoccupava un po’. Più tardi mi sono reso conto che questo era davvero qualche gli veniva naturale mentre giocava, semplicemente quella è la la sua faccia. È bello che sia sé stesso“. Un commento finale sull’atteggiamento della sua squadra ...

... cioè naturalmente Locatelli, ma c'è incertezzanome di chi lo affiancherà nel cuore del 4 - 2 -... Krunic possibile uomo copertina DIFESA Le idee di Stefanoe Max Allegri per le rispettive ...Infine,fatto che l'arbitro possa essere poco sereno dopo quanto accaduto ai rossoneri nell'ultimo turno,ha concluso: 'No, non deve succedere questo. Domani è un'altra partita e si parte ...Lunga intervista concessa al The Guardian da Stefano Pioli, tecnico del Milan ed ex allenatore della Fiorentina, che ripercorre la sua avventura in rossonero. “Divertirsi ...Intervistato da The Guardian, l’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato anche dei singoli: “Leao ride sempre? All’inizio mi preoccupava un po’. Più tardi mi sono reso conto che questo era davver ...