Juventus | i tifosi hanno una richiesta | verranno accontentati?

I tifosi bianconeri sono stati chiari con la dirigenza della Juventus: acquistare Vlahovic per evitare lo stesso errore commesso con Haaland. La Juventus ha bisogno di un centravanti e i tifosi hanno le idee piuttosto chiare: acquistare Vlahovic prima che sia troppo tardi in modo tale da evitare i rimpianti avuti dalla società dopo il mancato arrivo di Haaland. Con diciassette gol, Vlahovic è il capocannoniere della Serie A insieme ad Immobile; giocatore che, in questa stagione, si sta consacrando ai massimi livelli. Forte fisicamente, dotato di ottima tecnica e con ancora qualche margine di miglioramento avendo solo ventuno anni. E' considerato uno degli attaccanti più forti dei prossimi anni e, proprio per questo, sul serbo ci sono tantissime squadre pronte a darsi battaglia per di strapparlo ...

CB_Ignoranza : Stanno giocando con i sentimenti di milioni di tifosi. #DusanVlahovic #Juventus #Fiorentina #Calciomercato - GiovaAlbanese : Niente #Dybala mask, ma questa volta sono braccia aperte, apertissime, verso la tribuna. E poi un ringraziamento ai… - GiovaAlbanese : Un gruppo di tifosi dalla tribuna in coro: '#Dybala resta a Torino'. #Juventus #JuveSamp - yutomanga : RT @NonSoloJuve: “IL TIMORE DI UNA BEFFA” ??”Commisso non ha mancato di esprimere tutta la propria antipatia e disistima per la Juventus.… - F1N1no : alla Juventus a zero, però, sarebbe un colpo difficile da digerire per i tifosi viola e la proprietà americana.' [La Nazione] -