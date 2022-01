Addio a zona gialla, arancione e rossa? Le Regioni: 'Rivedere sistema a colori'. Il piano di governo e Cts (Di domenica 23 gennaio 2022) Ancora tanti morti (333) e contagiati (171.263), ma i dati delle ultime 24 ore indicano un allentamento della pressione sugli ospedali con il calo di terapie intensive ( - 31) e ricoveri ordinari ( - ... Leggi su leggo (Di domenica 23 gennaio 2022) Ancora tanti morti (333) e contagiati (171.263), ma i dati delle ultime 24 ore indicano un allentamento della pressione sugli ospedali con il calo di terapie intensive ( - 31) e ricoveri ordinari ( - ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE AEW: L’addio di Lio Rush ha scatenato i fan contro Tony Khan - - fachetti3333 : Addio ai colori delle Regioni, scatta solo la zona rossa: ecco come funziona - infoitinterno : Zona arancione: le sei regioni a rischio da lunedì 24 gennaio e la proposta di addio ai cambi di colore - newsfinanza : Valle d’Aosta, timori di zona rossa: sci e settimane bianche a rischio. «Addio all’80% del fatturato» - DarioTonani : La Valle D’Aosta chiede una franchigia del 50% dei letti in terapia intensiva per evitare il passaggio a “zona ross… -