L’avete notato sul polso di Chiara Ferragni? Ecco quanto l’ha pagato Fedez (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un regalo per festeggiare il loro amore? Probabilmente si, quel dettaglio che Chiara Ferragni porta al polso è veramente stupendo! Sapete quanto costa? La celebre coppia formata dalla nota influencer Chiara Ferragni e dal marito Fedez, si è da poco concessa una serata L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un regalo per festeggiare il loro amore? Probabilmente si, quel dettaglio cheporta alè veramente stupendo! Sapetecosta? La celebre coppia formata dalla nota influencere dal marito, si è da poco concessa una serata L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

zazoomblog : L’avete notato sul polso di Chiara Ferragni? Ecco quanto l’ha pagato Fedez - #L’avete #notato #polso #Chiara - Lulu_happyness : @Soleilcentrica Stasera sono insonne...non so se avete notato che Manila poco fa ha detto al gruppetto cosa Delia l… - _uominiedonne : RT @xattorneyx: Ma voi l'avete notato che dopo mezza cazziata della Celentano sul fatto che si truccasse troppo, cosmary si trucca pochissi… - Loredan18318646 : RT @Annetteup4: Avete dato l'appellativo di Milagna a Miriana,ma non avete notato che lagna il modo di parlare di Soleil...anzi Solagna. #f… - cnenzy : RT @Annetteup4: Avete dato l'appellativo di Milagna a Miriana,ma non avete notato che lagna il modo di parlare di Soleil...anzi Solagna. #f… -

Ultime Notizie dalla rete : L’avete notato Matilde Gioli, avete notato la somiglianza? C’è chi è ‘insospettito’ dal cognome SoloGossip.it