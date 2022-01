Io portato da un' isola all' altra dallo tsunami | disabile nuota 26 ore e si salva da uno tsunami

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Trascinato in mare a causa di un'onda alta circa dieci è sopravvissuto galleggiando tra le onde per circa 26 ore . Quello che sembra il copione di un disaster movie hollywoodiano è accaduto davvero ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Io portato da un'isola all'altra dallo tsunami'. Tonga, un falegname disabile sopravvive aggrappato a un tronco.… - SaCe86 : 'Io portato da un'isola all'altra dallo tsunami' - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'Io portato da un'isola all'altra dallo tsunami'. Tonga, un falegname disabile sopravvive aggrappato a un tronco. #ANSA h… - raffaellasalato : RT @Agenzia_Ansa: 'Io portato da un'isola all'altra dallo tsunami'. Tonga, un falegname disabile sopravvive aggrappato a un tronco. #ANSA h… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: 'Io portato da un'isola all'altra dallo tsunami'. Tonga, un falegname disabile sopravvive aggrappato a un tronco. #ANSA h… -

Ultime Notizie dalla rete : portato isola

da un'all'altra" Così ha cercato un tronco al quale aggrapparsi pensando che almeno, se fosse morto, la sua famiglia avrebbe recuperato il cadavere. Invece con il suo mezzo di fortuna ...Breivik, autore delle stragi del 2011 che hannoalla morte di 77 persone, si è recato in ...alla sede del governo di Oslo e per aver poi ucciso 69 giovani laburisti in campo estivo sull'...L’uomo ha deciso di rituffarsi in mare per cercare di raggiungere l’isola di Polo’a, dove è arrivato dopo molte ore: ha camminato a lungo trascinandosi a fatica fino a una strada asfaltata, dove, fina ...Sembrano usciti dalla fantasia di bambini lasciati liberi di sbizzarrirsi con pitture e pennelli: sono invece dieci città o luoghi del mondo in cui il colore è padrone di casa, con interi quartieri di ...