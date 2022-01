Donnarumma-Navas, la svolta è ufficiale: arriva il comunicato (Di venerdì 21 gennaio 2022) Donnarumma-Navas, un’altra svolta. Cessione ufficiale in casa Paris Saint Germain. Il comunicato ufficiale del club. In casa Paris Saint Germain il tema dei portieri è di sicuro uno di quelli più battuti e chiacchierati ormai dall’inizio della stagione. Come potrebbe essere diversamente, considerando che il tecnico Mauricio Pochettino ha a disposizione elementi di assoluto valore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 21 gennaio 2022), un’altra. Cessionein casa Paris Saint Germain. Ildel club. In casa Paris Saint Germain il tema dei portieri è di sicuro uno di quelli più battuti e chiacchierati ormai dall’inizio della stagione. Come potrebbe essere diversamente, considerando che il tecnico Mauricio Pochettino ha a disposizione elementi di assoluto valore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DbossVinay1 : RT @CalcioPillole: Con Donnarumma e Navas davanti è difficile trovare spazio: Sergio #Rico lascia il #Psg e va in prestito al #Maiorca. htt… - CalcioPillole : Con Donnarumma e Navas davanti è difficile trovare spazio: Sergio #Rico lascia il #Psg e va in prestito al #Maiorca. - PSGRelay : RT @serieAnews_com: #Calciomercato, #Psg: ad un passo la cessione di #Rico al Maiorca - serieAnews_com : #Calciomercato, #Psg: ad un passo la cessione di #Rico al Maiorca - PSGRelay : RT @serieAnews_com: ???? Il #PSG tra #Donnarumma e #Navas: chi schiererà in #ChampionsLeague contro il #RealMadrid? -