Le chat di Grillo con 10 eletti M5s | c’è anche Patuanelli I pm | «Troppi 120 mila euro per gli articoli»

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Nelle carte dei pm che indagano su Beppee Moby ci sono lecon 10 parlamentari del MoVimento 5 Stelle. Tra questil’allora ministro dello Sviluppo Stefanoe il suo vice Stefano Buffagni. Oltre a Danilo Toninelli, che ieri ha sostenuto di aver messo a gara le tratte che interessavano a Vincenzo Onorato. Che però vennero in realtà messe al bando dalla sua successora Paola De Micheli. Intanto i pubblici ministeri concentrano l’attenzione sul contratto tra il fondatore del M5s e la compagnia: due anni, 240totali da pagare in dieci rate mensili da 10da accreditare presso la filiale di Nervi della banca Passadore., visto che sul blog alla fine è uscito un articolo al mese. La ...

Ledicon gli eletti Lein cuiparla con gli eletti M5s sono dodici, i messaggi singoli molti di più. Tutte riguardano richieste o lamentele disul settore. Un episodio ...Sono una ventina leritenute rilevanti, su cui la procura di Milano sta lavorando nell'inchiesta in cui sono indagati lo stessoe Vincenzo Onorato per traffico di influenze illecite, con ...Contratti in cambio di favori, il fondatore del M5S girava le risposte dell’allora ministro delle Infrastrutture al presidente della Moby ...Così gli inquirenti definiscono le chat tra l’armatore Vincenzo Onorato e il fondatore dei 5Stelle Beppe Grillo, indagati a Milano per traffico di influenze illecite. In questi messaggi, secondo i pm, ...