I rapper Baby Gang e Neima Ezza arrestati per quattro rapine

I rapper Baby Gang e Neima Ezza arrestati per quattro rapine violente. Disposta la custodia in carcere per Baby Gang I militari della compagnia carabinieri di Pioltello e dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione generale soccorso pubblico della Questura di Milano hanno condotto una serie di indagini sfociate nell'arresto di tre giovani, due dei quali rapper. Si tratta di Baby Gang e Neima Ezza, arrestati rispettivamente a Milano e Sondrio. I due 20eeni, insieme ad una terza persona di 18 anni, sono ritenuti colpevoli a vario titolo, di 4 rapine commesse ai danni di ragazzi a Milano e a Vignate, nel milanese. Baby Gang, all'anagrafe Zaccaria Mouhib, in ...

