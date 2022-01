Sci alpino, doppio appuntamento sulla Streif. Kitzbuehel tappa fondamentale per la coppa di discesa e slalom (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Da Wengen a Kitzbuehel, dalla Lauberhorn alla Streif. La coppa del Mondo maschile di sci alpino si sposta da un tempio della velocità all’altro. Ci sarà un doppio appuntamento sulla mitica pista austriaca, ma non c’è solo la discesa, visto che domenica si corre lo slalom, finora la specialità che ha regalato il maggior numero di sorprese in questa stagione. Le due discese a Kitzbuehel possono risultare anche decisive per la lotta alla sfera di cristallo. Dominik Paris si presenta con il pettorale rosso di leader e punta ad ampliare il suo bottino di vittorie ottenute finora sulla Streif (3 in discesa ed una in superG). E’ un appuntamento ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Da Wengen a, dalla Lauberhorn alla. Ladel Mondo maschile di scisi sposta da un tempio della velocità all’altro. Ci sarà unmitica pista austriaca, ma non c’è solo la, visto che domenica si corre lo, finora la specialità che ha regalato il maggior numero di sorprese in questa stagione. Le due discese apossono risultare anche decisive per la lotta alla sfera di cristallo. Dominik Paris si presenta con il pettorale rosso di leader e punta ad ampliare il suo bottino di vittorie ottenute finora(3 ined una in superG). E’ un...

Advertising

Eurosport_IT : Mikaela #Shiffrin, come lei nessuno mai! ?? Con Schladming sale a quota 47 vittorie in slalom diventando l'atleta p… - Eurosport_IT : Che bello rivedere Giuliano Razzoli sul podio ???????? Il video della premiazione: - Giornaleditalia : #italpresssport Sci alpino: Discesa Kitzbuehel, Marsaglia e Innerhofer ok in 1^ prova - RSIsport : ? Feuz accusa un secondo e mezzo di ritardo da Kilde nel primo allenamento sulla Streif - marisa_poli : Chi si rivede... -