Pmi e famiglie troppo indebitate, Cacciola (Ond): Proroga della moratoria per prestiti e mutui (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Imprese e famiglie italiane non sono in grado di restituire i quasi 70 miliardi di euro di debito accumulati. A questo punto una Proroga delle moratorie da parte del governo, che consentirebbe di congelare la situazione ancora qualche mese in attesa di superare l’emergenza pandemica, è un atto dovuto. Solo così potremo passare da uno stato di emergenza alla ripartenza tanto auspicata che, finora, sta riguardando solo pochi ambiti della nostra economia”. È l’allarme (ripreso dall’agenzia Dire) lanciato da Francesco Cacciola, presidente dall’Osservatorio nazionale sul debito con banche e finanziarie, nel corso del webinar “Italiani troppo indebitati…” promosso in collaborazione con il Centro studi sulla crisi economica delle famiglie italiane. “Sono circa 700mila le aziende che hanno ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Imprese eitaliane non sono in grado di restituire i quasi 70 miliardi di euro di debito accumulati. A questo punto unadelle moratorie da parte del governo, che consentirebbe di congelare la situazione ancora qualche mese in attesa di superare l’emergenza pandemica, è un atto dovuto. Solo così potremo passare da uno stato di emergenza alla ripartenza tanto auspicata che, finora, sta riguardando solo pochi ambitinostra economia”. È l’allarme (ripreso dall’agenzia Dire) lanciato da Francesco, presidente dall’Osservatorio nazionale sul debito con banche e finanziarie, nel corso del webinar “Italianiindebitati…” promosso in collaborazione con il Centro studi sulla crisi economica delleitaliane. “Sono circa 700mila le aziende che hanno ...

