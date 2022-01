FIFA 22 | Brobbey Stelle d’argento disponibile tramite obiettivo!

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Scopri come completare l’obiettivoSilver Star rilasciato nel corso della 3° stagione di22 e presente nella sezione traguardiSILVER STAR Premio Finale: x1TOTW (Non scambiab.) Scadenza: 26 gennaio 2022 Obiettivi e premi VINCINE 3Vinci 3 partite in Amichevoli FUT Live: Lounge argento. SEGNANE 8Segna 8 gol in Amichevoli FUT Live: Lounge argento. 6 ASSISTFornisci 6 assist in Amichevoli FUT Live: Lounge argento. Ricordiamo che completando gli obiettivi, oltre ai pacchetti, ove previsti, si ottengono anche dei punti XP, utili per riscattare i premi stagionali L'articolo proviene da FUT Universe.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : FIFA Brobbey

Calciomercato.com

Eighteen-year-old midfielder Youri Regeer is noted for his versatility, leadership and footballing ability, and now looks set to become a first-team regular at Ajax ...EMMA HAYES admitted to being stunned to win Fifa’s Best Women’s Coach gong for 2021. The astonished Chelsea boss beat England chief Sarina Wiegman and ex-Barcelona coach Lluis Cortes to the ...