Disavventura per John Malkovich a Venezia. Ecco cosa è successo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) al suo arrivo nella città lagunare per le riprese di Riplay Disavventura per John Malkovich a Venezia. L'attore e regista americano si trova nella città italiana per le riprese di "Ripley", la serie tv ispirata ai romanzi di Patricia Highsmith. L'attore avrebbe dovuto alloggiare presso l'hotel Danieli, uno dei più lussuosi della città lagunare, ma al check in l'attore è risultato sprovvisto di Super Green Pass. Per questo motivo, il suo soggiorno presso l'albergo non è stato possibile. Secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Gazzettino", la produzione ha dovuto cercare all'ultimo momento una casa privata per ospitare l'attore hollywoodiano. Leggi anche: ROBERTA METSOLA, CHI È LA NUOVA PRESIDENTE DELL'EUROPARLAMENTO Nel cast, oltre a Malkovich anche Andrew Scott, Johnny Flinn e ...

