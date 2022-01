Covid oggi Basilicata, 1.213 contagi: bollettino 19 gennaio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono 1.213 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 19 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 6.874 tamponi (molecolari e antigenici), e si registrano 4 decessi per Covid-19. Le persone decedute risiedevano a Matera, Acerenza, Lauria e Viggianello e dall’inizio dell’emergenza il numero dei morti sale a 639. I lucani guariti o negativizzati sono 676. I ricoverati per Covid-19 sono 93 (+5) di cui 3 (+1) in terapia intensiva: 50 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 43 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso, considerando che i nuovi contagiati lucani sono 1.190, gli attuali positivi residenti in ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono 1.213 ida coronavirus in, 192022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 6.874 tamponi (molecolari e antigenici), e si registrano 4 decessi per-19. Le persone decedute risiedevano a Matera, Acerenza, Lauria e Viggianello e dall’inizio dell’emergenza il numero dei morti sale a 639. I lucani guariti o negativizzati sono 676. I ricoverati per-19 sono 93 (+5) di cui 3 (+1) in terapia intensiva: 50 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 43 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso, considerando che i nuoviati lucani sono 1.190, gli attuali positivi residenti in ...

