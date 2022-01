Highlights e gol Fiorentina-Genoa 6-0, Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Fiorentina-Genoa 6-0, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2021/2022. Nel monday night del Franchi partita a senso unico: in gol, dopo il rigore sbagliato da Vlahovic (che pure poi segnerà), Odriozola, Biraghi (doppietta), Bonaventura e Torreira. In grandissima difficoltà il Grifone che dovrà ufficializzare il nuovo allenatore. Di seguito le immagini salienti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ilcon glie i gol di6-0, match valido per la ventiduesima giornata di. Nel monday night del Franchi partita a senso unico: in gol, dopo il rigore sbagliato da Vlahovic (che pure poi segnerà), Odriozola, Biraghi (doppietta), Bonaventura e Torreira. In grandissima difficoltà il Grifone che dovrà ufficializzare il nuovo allenatore. Di seguito le immagini salienti. SportFace.

