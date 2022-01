Domenica In, Serena Rossi: “All’inizio mi volevano far nascondere la mia napoletanità. ‘La sposa’? Lo dedico a mia nonna” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Alla vigilia del debutto in prima serata su Rai 1 con la nuova fiction che la vede protagonista, “La sposa“, Serena Rossi è stata ospite di Mara Venier a Domenica In, dove ha ripercorso a cuore aperto la sua vita, tra carriera e aneddoti di famiglia. L’attrice ha infatti confidato di essere molto legata alle sue radici e in particolar modo alla nonna, che è venuta a mancare proprio mentre era impegnata sul set della serie: “dedico ‘La sposa‘ a mia nonna e a tutte le nonne d’Italia. Quando mandavo le foto ai miei genitori dal set, mio padre mi diceva che assomigliavo a sua madre. Questa serie dà voce alle donne come lei che hanno aiutato questo Paese ad essere quello che è. Il sapere di appartenere a qualcosa di così’ profondo ti fa stare in pace”. “Sono sempre stata molto espansiva, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Alla vigilia del debutto in prima serata su Rai 1 con la nuova fiction che la vede protagonista, “La sposa“,è stata ospite di Mara Venier aIn, dove ha ripercorso a cuore aperto la sua vita, tra carriera e aneddoti di famiglia. L’attrice ha infatti confidato di essere molto legata alle sue radici e in particolar modo alla, che è venuta a mancare proprio mentre era impegnata sul set della serie: “‘La sposa‘ a miae a tutte le nonne d’Italia. Quando mandavo le foto ai miei genitori dal set, mio padre mi diceva che assomigliavo a sua madre. Questa serie dà voce alle donne come lei che hanno aiutato questo Paese ad essere quello che è. Il sapere di appartenere a qualcosa di così’ profondo ti fa stare in pace”. “Sono sempre stata molto espansiva, ...

