Quirinale | la lettera di Verdini a Confalonieri e Dell’Utri | “Così eleggiamo Berlusconi I fatti seguano la comunicazione o sarà un disastro”

(Di domenica 16 gennaio 2022) “Caro Marcello, caro Fedele, è stata davvero una bella mattinata nella quale alcuni ‘vecchietti arzilli’, come quelli di Cocoon, hanno ritrovato il gusto del sogno”. Una, scritta da Denis, attualmente agli arresti domiciliari, e indirizzata a Marcelloe Fedele, per spiegare ai destinatari la miglior strategia affinché Silviovenga eletto al. La missiva è stata riportata dall’edizione domenicale de Il Tirreno. “Finora si è giocato sul piano esclusivo della– scrive l’ex senatore di Ala e ‘genero’ di Matteo Salvini, che sta scontando una condanna definitiva a 6 anni e mezzo per il crac del Credito fiorentino – ma fra 12 giorni a ciò che si comunica dovrà seguire ciò che si fa. Altrimenti ...

Italia Nella corsa alil Movimento cinque stelle è irrilevante Lisa Di Giuseppe Il contenuto dellaL'obiettivo di Verdini è chiaro: puntare su Berlusconi fino al quarto turno, ma ...Quellanasceva da anni di silenzio, dopo i primi cinque anni, dopo la morte di mio fratello,... abbiamo dovuto assistere ad un surreale dibattito, legato all'arredamento floreale del, ...Nomi con tali caratteristiche 'ce ne sono molti nel Parlamento italiano', dice Fico. Il prossimo voto per il Quirinale 'per me è una grandissima responsabilità, come questi due anni sono stati molti d ...Il 2022 non poteva essere inaugurato in modo migliore che con una lettera proveniente direttamente dal Quirinale. L’inquilino del palazzo capitolino, il Presidente Mattarella, dopo aver ricevuto ...