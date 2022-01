Giampaolo Sampdoria | slitta la firma | il motivo

(Di lunedì 17 gennaio 2022) . Ma D’Aversa sarà comunque esonerato Sono ore decisive per il futuro allenatore della. Il club blucerchiato ha deciso di esonerare Roberto D’Aversa dopo la terza sconfitta consecutiva del 2022 e sta trattando per il ritorno di Marcoin panchina. Come riportato da Sky Sport, le parti si aggiorneranno nella giornata di lunedì per raggiungere un accordo totale sul contratto: sei mesi con opzione fino al 2024 in caso di salvezza. La problematica è di natura economica e riguarda i termini del rinnovo biennale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Nonostante una giornata di contatti e dialoghi trae i dirigenti dellasui programmi futuri (c'è una linea comune anche sul mercato), sono emerse delle problematiche nelle fasi ...... esonerato Roberto D'Aversa e al suo posto tornerà in panchina il grande ex Marco. Contratto di 6 mesi e 2 legati alla salvezza per il tecnico già alladal 2016 al 2019. Fatali le ...La partita Juventus - Sampdoria del 18 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventiduesima giornata di Serie A 2021/2022 ...Slitta la firma che sancirebbe il ritorno di Marco Giampaolo sulla panchina della Sampdoria. Sono infatti emerse delle problematiche nelle fasi finale dell’intesa tra l’allena ...